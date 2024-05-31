Укр

Без нюанса не обошлось? Германия приняла важное решение начет ударов по РФ

Автор
Юлия Крутякова Юлия Крутякова
Дата публикации
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Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 Новость обновлена 31 мая 2024, 12:59
Самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000. Фото twitter

Оружие должно использоваться в соответствии с международным правом

Правительство Германии, вслед за Соединенными Штатами Америки, разрешило Украине использовать свое оружие для ударов по территории РФ, но с условием. Украина может наносить удары только в приграничные районы вокруг Харьковской области.

Соответствующее заявление сделал представитель правительства Германии. Об этом пишет Der Spiegel.

Спикер правительства Штеффен Гебештрайт заявил, что Германия согласилась с Украиной, "что поставляемое нами оружие будет использоваться в соответствии с международным правом".

Как пишет издание, на решение повлияло то, что в последние недели Россия готовила, координировала и осуществляла атаки с позиций в близлежащей зоне российской границы, в частности в районе Харькова.

Заметим, что, по данным Bild, правительство Германии несколько дней обсуждало принятое решение. И оно было принято сразу после того, как президент США Джо Байден объявил, что Украина может использовать переданное ей американское оружие для ударов по территории России.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", — добавил пресс-секретарь правительства Штеффен Гебештрайт.

Не зря, основные союзники Украины — США, Германия, Франция и Великобритания — на днях пришли к согласию на самом высоком уровне и согласовали свою новую политику по западному вооружению.

По данным Bild, для ударов по российской армии на определенной территории РФ рассматриваются две немецкие системы вооружений – самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

Отмечается, что радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик — максимальная зона поражения целей за границей составляет не более 40 километров.

Ранее "Телеграф" писал, что далеко не все страны-союзницы разделяют идею об ударах западным оружием по РФ. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 20 мая с союзниками Киева прошли переговоры по этому поводу.

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#Германия #Россия #Оружие #Удары