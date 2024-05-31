Сорок миллиардов на оружие ежегодно: Столтенберг хочет предложить НАТО увеличить поддержку Украины

Приблизительно на такую же сумму ежегодно оказывалось помощь Украине, начиная с февраля 2022 года

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг хочет предложить государствам-членам НАТО значительно увеличить поддержку Украины. Вместо 100 миллиардов евро за пять лет он планирует предложить партнерам Украины выделять ежегодно как минимум 40 млрд евро на финансирование военной помощи Украине в рамках специального фонда.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный источник в НАТО. Скорее всего, предложение Столтенберга будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран НАТО 31 мая во время дискуссии о путях долгосрочного обеспечения помощи Украине.

"Мы должны поддерживать нынешний уровень поддержки как минимум, чтобы обеспечить предсказуемость, в которой нуждается Украина, так долго, как это будет необходимо", – пояснил источник изданию.

При этом сумма, которую предлагает Столтенберг, не так велика, или чрезмерна. Источник сказал изданию, что партнеры и без того с февраля 2022 года оказывали Украине помощь примерно в 40 млрд евро ежегодно.

Ранее Телеграф писал, что помощи в размере 61 млрд долларов, которую Украина получила от США, может оказаться недостаточно для дальнейшего ведения войны. Ведь по разным подсчетам этих денег хватит до конца 2025 года. Поэтому Украина все еще нуждается хотя бы в среднесрочном плане помощи, в котором ведущее место может занять привлечение российских замороженных активов.

4 апреля во время разговора министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга последний подчеркнул, что все страны НАТО должны вносить обязательный вклад в помощь Украине. И он должен распределяться между всеми странами по-честному.