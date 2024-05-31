Сорок мільярдів на зброю щорічно: Столтенберг хоче запропонувати НАТО збільшити підтримку України

Приблизно на таку ж суму щороку надавалося допомоги Україні, починаючи з лютого 2022 року

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг хоче запропонувати державам-членам НАТО значно збільшити підтримку України. Замість 100 мільярдів євро за п'ять років він планує запропонувати партнерам України виділяти щорічно як мінімум 40 мільярдів євро на фінансування військової допомоги Україні у рамках спеціального фонду.

Про це пише Reuters із посиланням на власне джерело в НАТО. Скоріше за все, пропозиція Столтенберга буде обговорюватися на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 31 травня під час дискусії щодо шляхів довгострокового забезпечення допомоги Україні.

"Ми повинні підтримувати нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, якої потребує Україна, так довго, як це буде необхідно", – пояснило джерело виданню.

При цьому сума, яку пропонує Столтенберг, не є великою, або надмірною. Джерело сказало виданню, що партнери і без того з лютого 2022 року надавали Україні допомоги приблизно на 40 млрд євро щороку.

Раніше "Телеграф" писав, що допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року. Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів.

4 квітня під час розмови міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга останній наголосив, що всі країни НАТО мають робити обов'язковий внесок на допомогу Україні. І він має розподілятися між усіма країнами по-чесному.