Нею вдарили по Краснодарському краю: що відомо про нову версію української ракети "Нептун"

Точні характеристики поки що тримаються в секреті

У ніч проти 31 травня ЗСУ уразили нафтові термінали РФ у Краснодарському краї. За словами наших військових, для удару по порту "Кавказ" було використано ракети "Нептун".

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про нову версію легендарної української ракети. Насамперед нагадаємо, що з себе представляє її "простий" протикорабельний родич.

Крилата ракета Р-360 "Нептун" – основні характеристики

розробка: КБ "Луч" (Україна),

період розробки: 2010 – 2022,

виробництво: Харківський авіаційний завод, "Мотор Січ", НВП "Радіонікс", КП СПБ "Арсенал" та інші підприємства,

вага: 870 кілограмів,

вага бойової частини: 150 кілограмів,

бойова частина: осколково-фугасна проникаючого типу,

довжина: 5050 міліметрів,

діаметр: 380 міліметрів,

двигун: МС-400,

операційна дальність: 280 кілометрів,

швидкість: дозвукова, 900 кілометрів на годину.

Однак, як відомо, Україна вже деякий час назад модифікувала цю ракету для ударів по наземних цілях. Очевидно, що удару по порту "Каказ" було завдано саме новою версією "Нептуна". І хоча точні його характеристики поки триматися в секреті, деяку інформацію про нього все ж таки вже можна знайти в мережі.

"Нептун" — земля-земля

Одним із перших застосувань нового "Нептуна", можливо, на думку деяких експертів, був удар по ЗРК С-400 у серпні 2023 року. Після цього було ще кілька випадків, де можна було запідозрити саме його участь.

Виходячи з цього в мережі вже зробили кілька висновків про новий "Нептун":

По-перше, однією з особливостей протикорабельного "Нептуна" є те, що він летить до цілі на дуже низькій висоті, до трьох метрів від поверхні, у кінцевій стадії. Однак вода плоска, а рельєф має властивість змінюватись. Отже, потрібно мати можливість оминати його. Так, наприклад, на мисі Тарханкут, на якому був уражений С-400, рельєф змінюється від 6 до 60 метрів. І оскільки це не завадило вразити ціль, можна зробити висновок, що новий "Нептун" може обходити рельєф місцевості, змінюючи свою висоту як мінімум на 60 метрів.

По-друге, "Нептун" також знищував С-400 у районі Євпаторії того ж року. Цю інформацію підтвердили джерела "Радіо Свобода". У цій атаці примітна інша характеристика — дальність польоту. Джерело журналістів у Міноборони заявило, що цей параметр було підвищено до 400 кілометрів.

Крім того, це джерело заявило, що оновлений "Нептун" отримав значно збільшену бойову частину, вона не 150, як у "оригіналу", а 350 кілограмів.

Ракета залишилася такою ж крилатою, дозвуковою, з крейсерською швидкістю 900 кілометрів на годину.

За припущеннями провідного наукового співробітника НАУ Валерія Романенка, новому "Нептуну", ймовірно, не потрібен радіолокатор, який керував би його польотом. Ракета на першому етапі може користуватися GPS наведенням, а далі включається пасивна система наведення. Тобто запускати її доведеться не над морем, а над суходолом.

Оновленому "Нептуну" класу "земля-земля" також, мабуть, не потрібна нова пускова установка.

Нагадаємо, 31 травня атаку дронів на Краснодарський край вже підтвердили місцева влада. А фото та відео з порту "Кавказ", який уразили українські ракети, вже розлетілися по мережі. Зазначимо, що "Кавказ", де знаходиться атакована нафтобаза, розташований неподалік Кримського мосту, на іншому березі від Криму, — у Темрюкському районі Краснодарського краю. За даними моніторингових пабліків, із цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Тамань у Краснодарському краї Росії.