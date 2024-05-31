"Політика не змінилася": у Пентагоні спростували дозвіл Україні на удари по Росії американською зброєю

В міноборони США вважають, що Україна повинна бити по цілях у межах своїх кордонів

У міністерстві оборони США заявили, що політика щодо ударів по Росії американським озброєнням не змінилася. Як і раніше, Пентагон не надавав дозволів Україні бити по РФ, а Україна, мовляв, повинна зосередитися на тактичних та оперативних цілях у межах своїх кордонів.

Про це на брифінгу ввечері 30 травня заявила спікер Пентагону Сабріна Сінгх. Вона підтвердила, що політика США щодо ударів по РФ зброєю американського виробництва не змінилася.

"Наша політика не змінилася. Наша безпекова допомога, яку ми надаємо Україні, має використовуватися в Україні, і ми не заохочуємо та не дозволяємо напади всередині Росії", – заявила вона, коли її спитали, чи надасть Пентагон Україні потрібний дозвіл.

При цьому Сінгх також заявила, що Пентагон, мовляв, вважає, що Україні варто зосередитися на цілях у межах її кордонів. Нібито саме вказані цілі безпосередньо впливають на бойові дії; окрім того, Сінгх назвала війну в Україні "конфліктом".

"Україна може бути ефективною, зосередившись на тактичних і оперативних цілях, які безпосередньо впливають на конфлікт у межах її кордонів, а не на більших геополітичних цілях у Росії", – заявила вона.

Нагадаємо, 30 травня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джозефа Байдена надала Україні дозвіл бити по російській території з використанням американської зброї. Проте є нюанс – наразі дозволено удари тільки біля кордонів Харківської області, де точаться бої з російськими терористами.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що союзники України висловили свою думку щодо ударів західною зброєю територією Росії. Деякі однозначно підтримали цю ідею, але деякі все ж таки виявилися категорично проти й заборонили зі свого боку вчиняти такі дії.

Проте вже 11 країн-союзників України дали своє схвалення, щоб та могла використати західну зброю для ударів територією Росії. Деякі з них поставили умови — вражені можуть лише військові об’єкти, але не цивільні. Дванадцятою нещодавно стала Данія.