"Политика не изменилась": в Пентагоне опровергли разрешение Украине на удары по России американским оружием

В минобороны США считают, что Украина должна бить по целям в пределах своих границ

В министерстве обороны США заявили, что политика по ударам по России американским вооружением не изменилась. Пентагон по-прежнему не предоставлял разрешений Украине бить по РФ, а Украина, мол, должна сосредоточиться на тактических и оперативных целях в пределах своих границ.

Об этом на брифинге вечером 30 мая заявила спикер Пентагона Сабрина Сингх. Она подтвердила, что политика США по ударам по РФ оружием американского производства не изменилась.

"Наша политика не изменилась. Наша помощь, которую мы оказываем Украине, должна использоваться в Украине, и мы не поощряем и не разрешаем нападения внутри России", — заявила она, когда ее спросили, предоставит ли Пентагон Украине нужное разрешение.

При этом Сингх также заявила, что Пентагон-де считает, что Украине следует сосредоточиться на целях в пределах ее границ. Якобы именно указанные цели оказывают непосредственное влияние на боевые действия; Кроме того, Сингх назвала войну в Украине "конфликтом".

"Украина может быть эффективной, сосредоточившись на тактических и оперативных целях, непосредственно влияющих на конфликт в пределах ее границ, а не на больших геополитических целях в России", – заявила она.

Напомним, 30 мая американские СМИ сообщили, что администрация президента США Джозефа Байдена предоставила Украине разрешение бить по российской территории с использованием американского оружия. Однако есть нюанс – сейчас разрешены удары только у границ Харьковской области, где ведутся бои с российскими террористами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что союзники Украины выразили свое мнение по поводу ударов западным оружием по территории России. Некоторые однозначно поддержали эту идею, но некоторые все же оказались категорически против и запретили со своей стороны совершать такие действия.

Однако уже 11 стран-союзников Украины дали свое одобрение, чтобы та могла использовать западное оружие для ударов по территории России. Некоторые из них поставили условия – поражены могут только военные объекты, но не гражданские. Двенадцатой недавно стала Дания.