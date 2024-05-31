По Краснодарському краю вдарили "улюбленою ракетою українців": вогняні деталі від Генштабу (фото)

Точність ураження цілей дорозвідується

У Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на нафтопереробні термінали у Краснодарському краї РФ. Як виявилося, удар було нанесено, зокрема, і ракетами українського виробництва.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ. За даними наших військових, у ніч на 31 травня ударна група угруповання сил та засобів Військово-Морських сил ЗС України уразила поромну переправу та нафтовий термінал порту "Кавказ" у Краснодарському краї РФ.

"Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони України влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора", — наголошується. у повідомленні.

У Генштабі уточнили, що ураження по нафтовому терміналу в районі порту "Кавказ" було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".

"Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей дорозвідується", — повідомляють у ВСУ.

Крім того, ударні БПЛА Сил оборони вразили ще один нафтотермінал на території Краснодарського краю.

"Сучасна" й "ефективна" російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф", — додали військові.

Нагадаємо, 31 травня атаку дронів на Краснодарський край вже підтвердила місцева влада. А фото та відео з порту "Кавказ", який уразили українські ракети, вже розлетілися по мережі.

Зазначимо, що "Кавказ", де знаходиться атакована нафтобаза, розташований неподалік Кримського мосту, на іншому березі від Криму, — у Темрюкському районі Краснодарського краю.

За даними моніторингових пабліків, із цієї нафтобази надходить паливо для російських окупантів у Криму та на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Як повідомляв "Телеграф", 30 травня безпілотники атакували нафтопереробний завод у місті Тамань у Краснодарському краї Росії. Місцеві жителі спочатку прийняли його за кукурудник (розмовна назва радянського літака сільськогосподарської авіації), але потім почали дуже бурхливо реагувати на те, що відбувається.