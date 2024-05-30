Кількість уражених суден росте: ГУР розкрило нові подробиці атаки на Крим

Раніше про це повідомляли ЗМІ

Головне управління розвідки Міністерства оборони уточнило дані щодо атаки на тимчасово окупований Крим 30 травня. Стало відомо про ураження ще двох суден.

Про це повідомила пресслужба ГУР. Там уточнили, що внаслідок місії спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу.

У ГУР підкреслили, що загалом втрати держави-агресора від атаки українськими ударними морськими дронами Magura V5 склали чотири швидкісні транспортно-десантні катери КС-701 "Тунець". Зазначається, що вказані засоби окупанти використовували для логістики та патрулювання акваторії поблизу тимчасово окупованого півострова.

Для довідки. Швидкісний транспортно-десантний катер "Тунець" призначений для патрулювання, проте нерідко використовується для операцій на воді. На борту може знаходитись до 6-12 людей, залежно від модифікації катера. Максимальна швидкість ― 85 км/с.

Катер КС-701 "Тунець"

Нагадаємо, що в ніч проти 30 травня ГУР провело чергову операцію у тимчасово окупованому Криму. У ній були задіяні морські дрони Magura V5.

Крім того, за даними російських ЗМІ, внаслідок ракетної атаки на тимчасово окупований Крим у ніч проти 30 травня затонув лоцманський катер "Мрія". Telegram-каналі ASTRA повідомив, що всього внаслідок атаки були пошкоджені або знищені xотири катери, два пороми та лоцманський катер. П’ятьох людей поранено.