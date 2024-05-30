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"Тунець по-кримськи": у ГУР показали ураження російських катерів та розповіли подробиці (відео)

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
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Раніше ЗМІ повідомляли про знищення одного катеру Новина оновлена 30 травня 2024, 12:26
Раніше ЗМІ повідомляли про знищення одного катеру. Фото Колаж "Телеграфу"

Росіяни намагались зірвати операцію з землі та повітря, але в них не вийшло

В ніч на 30 травня спецпідрозділ Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України "Group 13" атакував корабельно-катерний склад ударними морськими дронами Magura V5. У результаті успішної атаки, за попередніми даними, знищено два швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець".

Про це повідомляє пресслужба ГУР. Коли морські дрони вже були на підході до бухти Вузька, росіяни 32 рази підіймали в небо бойову авіацію.

Було зафіксовано зльоти літаків Ан-26, Су-27/30/35, Бе-12 та МіГ-29. Також росіяни підіймали у небо гелікоптери Мі-8 та Ка-27/29. По морських дронах стріляли з 30-мм гармати та стрілецької зброї, але це не завадило провести успішну операцію.

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець", ― йдеться у повідомленні.

Пресслужба зазначила, що інформація буде оновлюватись. Згодом будуть відомі нові подробиці. У ГУР також повідомили, що спецпідрозділ з початку року знищив декілька "жирних" цілей.

"Нагадаємо, лише з початку 2024 року спецпідрозділ "Group 13" за допомогою ударних морських дронів Magura V5 вже знищив російські: ракетний корабель "Івановєц", великий десантний корабель "Цезарь Куніков", корвет "Сєрґєй Котов", швидкісний патрульний катер "Манґуст", ― йдеться у повідомленні.

Загалом ситуація по потоплених і пошкоджених кораблях ЧФ РФ на 30 травня виглядає таким чином:

Потоплені та підбиті кораблі ЧФ РФ
Інфографіка потоплених та підбитих кораблів Чорноморського флоту

У ГУР зазначили, що операція стала можливою завдяки підтримці United24. Це глобальна ініціатива, яка працює як фандрейзингова платформа. Її запустила українська влада весною 2022 року. З 5 травня по 7 грудня 2022 року через цю платформу вдалось зібрати понад 237 млн доларів. Пожертви вносили зі 110 країн світу.

Амбасадорами United24 є відомі актори, вчені, бізнесмени та спортсмени. Серед них Річард Бренсон, Андрій Шевченко, Міша Коллінз, Олександр Усик, Марк Гемілл, Тімоті Снайдер, Едвард Мозер, Олександр Зінченко та інші.

Для довідки: швидкісний транспортно-десантний катер "Тунець" призначений для патрулювання, проте нерідко використовується для операцій на воді. На борту може знаходитись до 6-12 людей, залежно від модифікації катера. Максимальна швидкість ― 85 км/с.

Раніше "Телеграф" повідомляв про знищення російського катера, який штурмував острів Нестрига. У мережі з’явилось епічне відео.

Теги:
#Крим #Катер #ГУР