Серія вибухів розбудила Керч: окупантам довелося перекривати Кримський міст

Удар наносився не по мосту

У ніч проти 30 травня вибухи пролунали в окупованому Криму в районі Керчі. Через це довелося перекривати міст через Керченську протоку.

Як повідомляють моніторингові групи, в районі мосту було три влучення. Водночас у мережі з’явилися відеозаписи, на яких чути велику кількість вибухів, що може бути звуками роботи ППО.

На тлі цього в мережі з’явилися відеозаписи, на яких, як стверджується, відображено момент обстрілу. Втім, їхня достовірність перебуває під сумнівом, оскільки вони були поширені через російські канали.

Також повідомляється, що після атаки рух мостом було відновлено, тобто швидше за все він пошкоджений не був.

Своєю чергою, telegram-канал "Николаевский Ванек", який, як вважається, пов’язаний із силами оборони півдня, анонсував, що незабаром Україна відповість на російські атаки і не лише на території Криму.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару по летовищу в окупованому Луганську 27 травня, там сталася потужна пожежа. Постраждав ворожий комплекс радіолокацій "Небо-М". При цьому в ЗМІ вже показали супутникові знімки, на яких видно масштаби пошкоджень