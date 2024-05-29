У Донецьку сильний приліт: дим пожежі бачили із різних куточків міста (фото та відео)

У російських ЗМІ пишуть про постраждалих, але без конкретики

В окупованому Донецьку сталася масштабна пожежа, дим від якої було видно з великої відстані. Повідомляється, що перед цим у місті було чути вибух.

Знімками з місця події поділилися місцеві телеграм-канали. Своєю чергою блогер Денис Казанський уточнив, що дим є наслідком прильоту по російській базі в Київському районі міста.

Інформації про те, що саме було вражено після прильоту, поки не надходило, однак у мережі вже почали з’являтися фотографії та відеозаписи, за якими можна оцінити масштаби удару.

Місцеві жителі у коментарях до запису зазначають, що у найближчих будинках відчувалася тряска. Деякі з них заявили, що приліт стався в районі заправки, але інші спростували ці припущення, пославшись на потужну детонацію.

Як повідомлялося раніше, внаслідок удару по летовищу в окупованому Луганську 27 травня, там сталася потужна пожежа. Постраждав ворожий комплекс радіолокацій "Небо-М". При цьому в ЗМІ вже показали супутникові знімки, на яких видно масштаби пошкоджень

Вибухи у Луганську відбувалися і 20 травня. Тоді приліт міг бути у місцеву "Академію внутрішніх справ", в якій розташовувалися окупанти.