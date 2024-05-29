В Донецке сильный прилет: дым пожара видели из разных уголков города (фото и видео)
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В российских СМИ пишут о пострадавших, но без конкретики
В оккупированном Донецке произошел масштабный пожар, дым от которого был виден с большого расстояния. Сообщается, что перед этим в городе был слышен взрыв.
Снимками с места происшествия поделились местные telegram-каналы. В свою очередь блогер Денис Казанский уточнил, что дым является следствием прилета по российской базе в Киевском районе города.
Информации о том, что именно было поражено после прилета пока не поступало, однако в сети уже начали появляться фотографии и видеозаписи, по которым можно оценить масштабы удара.
Местные жители в комментариях к записи отмечают, что в ближайших домах чувствовалась тряска. Некоторые из них заявили, что прилет случился в районе заправки, однако другие опровергли эти предположения, сославшись на мощную детонацию.
Как сообщалось ранее, в результате удара по аэродрому в оккупированном Луганске 27 мая, там произошел мощный пожар. Пострадал вражеский радиолокационный комплекс "Небо-М". При этом в СМИ уже показали спутниковые снимки, на которых видны масштабы повреждений
Взрывы в Луганске происходили и 20 мая. Тогда прилет мог быть в местную "Академию Внутренних дел", в которой располагались оккупанты.