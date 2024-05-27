В оккупированном Луганске мощный "прилет": пожар видно за многие километры (фото, видео)

На месте прилета работают медики, полиция и спасатели

В Луганске масштабный пожар, а накануне якобы были слышны взрывы. По неподтверждённым данным, в результате обстрела города есть пострадавшие.

Фото и видео пожара делятся в сети. Оккупационная власть уже обвинила во всем Украину и ВСУ.

Взрывы во временно оккупированном Луганске прозвучали 27 мая около 21:05. Куда именно был "прилет" пока точно неизвестно, предположительно в корпус "Высшего военного авиационного училища штурманов". Однако в оперативных службах сообщили, что есть минимум две пострадавших среди местных жителей. На место предполагаемого удара выдвинулись машины скорой помощи и другие спецслужбы, в четырех домах рядом выбиты стекла.

Так называемый "глава террористической ЛНР" Леонид Пасечник заявил, что по оккупированному городу ударили кассетными боеприпасами.

"Украинские националисты нанесли очередной ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. В результате атаки началось возгорание. На место выехали сотрудники МЧС, правоохранительных органов и медики. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. На данный момент первоочередная задача — обеспечить безопасность мирных граждан. Держу ситуацию на личном контроле", — заявил он.

На фото и видео, которые публикуют в сети, виден масштабный пожар — в небо поднимаются столбы черного дыма и огня. Судя по всему, пожар масштабный.

Также "Телеграф" сообщал, что в результате взрывов в Белгороде есть погибшие местные, произошел пожар.