Оттуда вывозили краденное украинское зерно: в Ростовской области сгорел зерновой терминал (видео)

В России продолжается чреда пожаров

В российском порту Азова (Ростовская область) произошел масштабный пожар. По информации очевидцев, возгорание произошло в районе зернового терминала.

Согласно информации местных СМИ, огонь охватил транспортную ленту на корабле в зерновом терминале. Дым распространился по всему городу.

Региональное подразделение МЧС информации об инциденте не предоставляло. О причинах возгорания и о пострадавших информации не поступало.

Согласно сообщениям очевидцев огонь удалось локализовать.

На кадрах, которые были распространены в сети, можно заметить, что огонь вплотную подобрался к пришвартованному сухогрузу. Однако информации о том, перекинулось ли пламя на судно не поступало.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, именно оттуда россияне вывозили большую часть украинского зерна, которе они украли на оккупированных территориях.

Как сообщалось ранее, в росссийском Белгороде вечером 25 мая прогремело несколько взрывов и сработали силы и средства противовоздушной обороны. В сети после этого начали появляться сообщения о пожаре на двух улицах.

До этого, 23 мая, серия взрывов прогремела на территории оккупированного Крыма. В частности, взрывы были слышны в Ялте, Алуште, Джанкое, Симферополе, Евпатории и Бахчисарайском районе.