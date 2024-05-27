Звідти вивозили крадене українське зерно: в Ростовській області згорів зерновий термінал (відео)

У Росії триває низка пожеж

У російському порту Азова (Ростовська область) сталася масштабна пожежа. За інформацією очевидців, спалах відбувся в районі зернового термінала.

За інформацією місцевих ЗМІ, вогонь охопив транспортну стрічку на кораблі у зерновому терміналі. Дим поширився по всьому місту.

Регіональний підрозділ МНС інформації про інцидент не надавав. Про причини займання та постраждалих інформації не надходило.

Згідно з повідомленнями очевидців, вогонь вдалося локалізувати.

На кадрах, які були поширені в мережі, можна помітити, що вогонь впритул підібрався до суховантажного пришвартованого. Однак інформації про те, чи перекинулося полум’я на судно не надходило.

Обережно, на відео є нецензурна лексика.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, саме звідти росіяни вивозили більшу частину українського зерна, яке вони вкрали на окупованих територіях.

Як повідомлялося раніше, у російському Бєлгороді ввечері 25 травня пролунало кілька вибухів і спрацювали сили та засоби протиповітряної оборони. У мережі після цього почали з’являтися повідомлення про пожежу на двох вулицях.

До цього, 23 травня, серія вибухів пролунала на території окупованого Криму. Зокрема, вибухи було чути в Ялті, Алушті, Джанкої, Сімферополі, Євпаторії та Бахчисарайському районі.