В окупованому Луганську потужний "прильот": пожежу помітно за багато кілометрів (фото, відео)

На місці прильоту працюють медики, поліція та рятувальники

У Луганську масштабна пожежа, а напередодні нібито було чути вибухи. За непідтвердженими даними, внаслідок обстрілу міста є постраждалі.

Фото та відео пожежі діляться у мережі. Окупаційна влада вже звинуватила в усьому Україну та ЗСУ.

Вибухи у тимчасово окупованому Луганську пролунали 27 травня близько 21:05. Куди саме був "прильот" поки що точно невідомо, ймовірно, по корпусу "Вищого військового авіаційного училища штурманів". В оперативних службах повідомили, що є щонайменше двоє постраждалих серед місцевих жителів. На місце ймовірного удару висунулися машини швидкої допомоги та інші спецслужби, у чотирьох будинках поруч вибито скло.

Так званий "глава терористичної ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що по окупованому місту вдарили касетними боєприпасами.

"Українські націоналісти завдали чергового ракетного удару по Луганську касетними боєприпасами. Внаслідок атаки почалося займання. На місце виїхали співробітники МНС, правоохоронних органів та медики. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Наразі першочергове завдання — забезпечити безпеку мирних громадян. Тримаю ситуацію на особистому контролі", — заявив він.

На фото та відео, які публікують у мережі, видно масштабну пожежу — у небо підіймаються стовпи чорного диму та вогню. Зважаючи на все, пожежа масштабна.

Також "Телеграф" повідомляв, що в результаті вибухів у Бєлгороді є загиблі місцеві, сталася пожежа.