Атаки на НПЗ продовжуються? Росіяни скаржаться на вибухи в Орловській області, є загиблі (відео)

В мережі також показали ймовірне фото паливно-заправної станції в місті Лівни

В ніч проти 27 травня два безпілотники впали на території нафтобази у Орловській області РФ. Внаслідок атаки загинув водій пожежної частини, ще три рятувальники отримали поранення.

Про це повідомив так званий губернатор Андрій Кличков. Він заявив, що під нібито масованим обстрілом безпілотників опинилася паливно-заправна станція у місті Лівни.

За його словами, також там частково зруйнований фасад адмінбудівлі. На місце прибули рятувальники, які згодом опинилися під повторною атакою безпілотників.

"За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинув водій 8-ї обласної пожежної частини. Ще троє співробітників служб постраждали. На місці події продовжують працювати оперативні та правоохоронні органи", — написав Кличков.

За інформацією місцевих жителів, на Лівенській нафтобазі потужна пожежа. Пізніше в мережі також показали ймовірне фото паливно-заправної станції в місті Лівни Орловської області – такий вигляд мала станція після "візиту" БпЛА. Ця станція розташована на вулиці Фрунзе, у безпосередній близькості від Лівенської нафтобази.

Атака безпілотників в Орловській області

Атака безпілотників в Орловській області

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня у Росії було неспокійно. Дрони Сил оборони налетіли одразу на кілька важливих об’єктів окупантів.

Окрім цього, постраждав і Туапсинський нафтопереробний завод. Дрон пошкодив установку, яка виробляє скраплений нафтовий газ, а установка з переробки сирої нафти залишилася неушкодженою.

Волгоградський нафтопереробний завод вночі 12 травня також був атакований безпілотником. Внаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа

Як розповідав "Телеграф", за даними західних ЗМІ, через атаки дронів по російських НПЗ у найбільшій у світі нафтовій державі закінчується бензин. Росіяни змушені заправляти свої авто за "захмарними" цінами. За підрахунками аналітиків, з початку 2024 року станом на кінець квітня на території РФ постраждали від атак понад 12 нафтопереробних заводів у дев’яти різних регіонах.