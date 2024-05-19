Працював новий рід військ ЗСУ: стали відомі "спекотні" деталі нічного нальоту дронів на Росію (відео)

У мережі вже є підтвердження атак

У ніч проти 19 травня у Росії знову було неспокійно. Дрони Сил оборони налетіли одразу на кілька важливих об’єктів окупантів.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їхніми даними, у Краснодарському краї безпілотники СБУ та новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ атакували військовий аеродром "Кущевська". На цьому аеродромі терористи зберігають десятки різних літаків, котрі атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Атаку підтверджують різні відео з місця подій, які публікують місцеві жителі.

Також дрони СБУ відвідали Слов’янський нафтопереробний завод. Його керівництво вже поскаржилося, що НПЗ зупинив роботу після трьох потужних вибухів, а працівники оцінюють збитки.

В цей же час дрони ГУР прилетіли до Ленінградської області, де їхньою ціллю стала Виборзька нафтобаза. Атака була успішною — там горіли 3 резервуари з паливом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російський НПЗ у Туапсе зупинив роботу після атаки дронів.