Работал новый род войск ВСУ: стали известны "жаркие" детали ночного налета дронов на Россию (видео)

В сети уже есть подтверждения атак

В ночь на 19 мая в России снова было неспокойно. Дроны Сил обороны налетели сразу на несколько важных объектов оккупантов.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, в Краснодарском крае беспилотники СБУ и новосозданных Сил беспилотных систем ВСУ атаковали военный аэродром "Кущёвская". На этом аэродроме террористы хранят десятки различных самолетов, которые атакуют украинские позиции на фронте: Су-34, Су-25, Су-27, МиГ-29.

Атаку подтверждают и различные видео с места событий, которые публикуют местные жители.

Также дроны СБУ навестили Славянский нефтеперерабатывающий завод. Его руководство уже пожаловалось, что НПЗ остановил работу после трех мощных взрывов, а сотрудники оценивают ущерб.

В это же время дроны ГУР прилетели в Ленинградскую область, где их целью стала Выборгская нефтебаза. Атака было успешной — там горели 3 резервуара с топливом.

Напомним, ранее мы писали о том, что российский НПЗ в Туапсе остановил работу после атаки дронов.