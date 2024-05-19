В яблочко: в Выборге и Славянске-на-Кубани беспилотники попали в нефтеперерабатывающие заводы

Российские власти в обоих регионах традиционно лгут, что якобы все БПЛА были сбиты

Украинские беспилотники утром 19 мая атаковали сразу два российских нефтеперерабатывающих завода. В Выборге в 980 километрах от государственной границы прогремели мощные взрывы, также вновь атакованный НПЗ в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае.

Об этом сообщает российский канал Astra. Также он опубликовал фото и видео прилетов по нефтеперерабатывающим заводам россиян.

На фото и видео можно увидеть сильные пожары на месте попадания. При этом российские власти в обоих регионах традиционно лгут, что якобы все БПЛА были сбиты – об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края. По версии россиян было сбито 10 БПЛА, а обломки одного из них упали на завод.

Более интересную версию придумали в Выборге – по заявлению местных властей, во взрыве якобы виновата пиротехника, которую кто-то взорвал на территории НПЗ. Эту версию уже высмеяли в комментариях даже сами россияне.

Как сообщалось ранее, США выступали против украинских атак на российские НПЗ из-за опасений, что мировые цены на нефть возрастут. Впрочем, несмотря на опасения, цены наоборот стали падать.

Удары украинских дронов по российским НПЗ смогли вывести из строя 14% ее переработки. Это оказало минимальное влияние на производство электричества, но резко подняло цены на бензин внутри России.