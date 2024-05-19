В яблучко: у Виборгу та Слов'янську-на-Кубані безпілотники влучили у нафтопереробні заводи

Російська влада в обох регіонах традиційно бреше, що нібито усі БПЛА були збиті

Українські безпілотники вранці 19 травня атакували відразу два російських нафтопереробних заводи. У Виборгу за 980 кілометрів від державного кордону пролунали потужні вибухи, також знову атакований НПЗ у Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї.

Про це повідомляє російський канал Astra. Також він опублікував фото та відео прильотів по нафтопереробним заводам росіян.

На фото та відео можна побачити сильні пожежі на місці влучань. При цьому російська влада в обох регіонах традиційно бреше, що нібито усі БПЛА були збиті – про це заявили в оперативному штабі Краснодарського краю. За версією росіян, було збито 10 БПЛА, а уламки одного з них впали на завод.

Цікавішу версію вигадали у Виборгу – за заявою місцевої влади, у вибуху нібито винна піротехніка, яку хтось підірвав на території НПЗ. Цю версію вже висміяли у коментарях навіть самі росіяни.

Як повідомлялося раніше, США виступали проти українських атак на російські НПЗ через побоювання, що світові ціни на нафту зростуть. Втім, попри побоювання, ціни навпаки почали падати.

Удари українських дронів по російським НПЗ змогли вивести з ладу 14% її нафтопереробки. Це мало мінімальний вплив на виробництво електрики, але різко підняло ціни на бензин усередині Росії.