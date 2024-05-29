Под удар в Луганске попал важный объект оккупантов: в сети показали снимки со спутника

Атака, судя по всему, была результативной

В результате удара по аэродрому в оккупированном Луганске 27 мая, там произошел мощный пожар. Пострадал вражеский радиолокационный комплекс "Небо-М".

Спутниковые снимки последствий удара по аэродрому Луганского авиаучилища публикует "Радио Свобода". Как видно, место пожара расположено к северу от взлетно-посадочной полосы.

Снимок этого места от 10 мая демонстрирует части радиолокационного комплекса "Небо-М". Он предназначен для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах. Местные оккупационные власти заявили, что возгорание произошло "в районе инфраструктурных объектов бывшего высшего военного авиационного училища штурманов".

Для справки: 55Ж6М "Небо-М" — межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах. Его задача — определение координат целей. Комплекс оснащен средствами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей.

Напомним, мощные взрывы в оккупированном Луганске прозвучали 27 мая около 21:05. Сообщалось о пострадавших и сильном пожаре.

Как писал "Телеграф", взрывы в Луганске произошли и 20 мая. Тогда прилет мог быть в местную "Академию Внутренних дел", в которой располагались оккупанты. Она находится в поселке Юбилейное, откуда, по словам луганчан, доносились взрывы.