Война — день 826: ситуация на Харьковщине стабилизируется, но россияне готовятся наступать в другом месте

Оперативно о главном за сутки

Бои в Украине продолжаются и идут с переменным успехом и пока ситуация на Харьковском направлении стабилизировалась, новое наступление россияне планируют провести по направлению Торецка и Нью-Йорка. ВСУ стараются не дать врагу развернуть наступление в сторону Покровска, и в то же время прикрывают два города неподалеку Горловки. В свою очередь Россия из-за проблем с потерями вынуждена будет вскоре объявить новую волну мобилизации и взять на службу от 300 до 500 тысяч солдат.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 29 мая, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 Россияне запустили БПЛА с южных областей в сторону центральных. Две группы замечены в Николаевской и Кировоградской областях.

Узнать о событиях 26 мая можно по ссылке: Война — день 823: россияне штурмуют на востоке и усиливают воздушный террор

О том, что происходило 27 мая, читайте в материале: Война — день 824: россияне имеют преимущество на двух направлениях и собирают новую ударную группировку

С ситуацией в Украине 28 мая можно ознакомиться в этом материале: Война — день 825: оккупанты копят силы на границе, а Украина уничтожает российские объекты в тылу