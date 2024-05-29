Війна — день 826: ситуація на Харківщині стабілізується, але росіяни готуються наступати в іншому місці

Оперативно про головне за добу

Бої в Україні тривають і йдуть зі змінним успіхом і доки ситуація на Харківському напрямку стабілізувалася, новий наступ росіяни планують провести за напрямом Торецька та Нью-Йорка. ЗСУ намагаються не дати ворогові розгорнути наступ у бік Покровська, і водночас прикривають два міста неподалік Горлівки. Своєю чергою, Росія через проблеми з втратами змушена буде незабаром оголосити нову хвилю мобілізації та взяти на службу від 300 до 500 тисяч солдатів.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 29 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:30 Росіяни запустили БПЛА з південних областей у бік центральних. Дві групи помічені у Миколаївській та Кіровоградській областях.

Дізнатися про події 26 травня можна за посиланням: Війна — день 823: росіяни штурмують на сході та посилюють повітряний терор

Про те, що відбувалося 27 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 824: росіяни мають перевагу на двох напрямках та збирають нове ударне угруповання

З ситуацією в Україні 28 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 825: окупанти збирають сили на кордоні, а Україна знищує російські об’єкти в тилу