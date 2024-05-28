Незважаючи на постійні атаки: українські воїни просунулися до Липців на Харківщині (карта)

Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Липців та Тернового

Українським військовим попри постійні атаки загарбників вдалося просунутися на північ від міста Харкова у напрямку села Липці, яке росіяни постійно обстрілюють. Вони відбили частину території на полях на північ від Липців.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що російський "військкор" стверджував, що нібито окупанти просунулися на глибину до 500 метрів на північ від Липців, але ISW не знайшло підтвердження цієї заяви.

"Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Липців та Тернової (на міжнародному кордоні між Липцями та Вовчанськом). Міністерство оборони Росії (МО) стверджувало, що російські війська відбили українську наземну атаку поблизу Глибокого (безпосередньо на північ від Липців)", — йдеться в матеріал. .

На півночі Харківської області зараз ведуть бойові дії підрозділу нового 245-го російського гвардійського мотострілецького полку, загін "Анвар Спецназ" (можливо, мається на увазі доброволець БАРС-25 "Анвар", а також елементи російського Африканського корпусу.

27 травня російські загарбники продовжили наступ на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські "військкори" стверджували, що окупанти нібито трохи просунулися на вулицю Леніна в центрі Вовчанська, де тривають тяжкі бої.

Також російські "військкори" стверджували, що українські сили зберігають присутність на Вовчанському агрегатному заводі у центрі Вовчанська на північному березі річки Вовча. Тим часом Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська також продовжували наземні атаки поблизу Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські загарбники пішли у наступ раніше, ніж замислювалися. Це пов’язано із тим, що США розблокували військову допомогу Україні.