Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Липцев и Терновой

Украинским военным несмотря на постоянные атаки захватчиков удалось продвинуться к северу от города Харькова в направлении села Липцы, которое россияне постоянно обстреливают. Они отбили часть территории на полях к северу от Липцев.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW). Отмечается, что российский "военкор" утверждал, что якобы оккупанты продвинулись на глубину до 500 метров к северу от Липцев, но ISW не нашло подтверждения данному заявлению.

"Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Липцев и Терновой (на международной границе между Липцами и Волчанском). Министерство обороны России (МО) утверждало, что русские войска отразили украинскую наземную атаку вблизи Глубокого (непосредственно к северу от Липцев)", — говорится в материале.

На севере Харьковской области сейчас ведут боевые действия подразделения нового российского 245-го гвардейского мотострелкового полка, отряд "Анвар Спецназ" (возможно, подразумевается доброволец БАРС-25 "Анвар", а также элементы русского Африканского корпуса.

27 мая российские захватчики продолжили наступление на северо-восточнее города Харькова близ Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было. Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты якобы незначительно продвинулись на улицу Ленина в центре Волчанска, где продолжаются тяжелые бои.

Также российские "военкоры" утверждали, что украинские силы сохраняют присутствие на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска на северном берегу реки Волчья. Тем временем Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска также продолжали наземные атаки вблизи Старицы (юго-западнее Волчанска).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские захватчики пошли в наступление раньше, чем задумывалось. Это связано с тем, что США разблокировали военную помощь Украине.