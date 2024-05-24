Росії доведеться оголосити мобілізацію ще до кінця року: Кремлю потрібно більше "гарматного м'яса"

Росіянам не вистачить існуючого людського резерву, якщо вони вирішать вести великі наступи

Попри те, що зараз чисельність російської армії на 15% перевищує її ж розмір зразка лютого 2022 року, ще до кінця року Росії доведеться оголосити чергову хвилю мобілізації. Якщо російський режим бажає вести нові великі наступи в Україні, доведеться збільшувати армію.

Про це пише Financial Times. Видання нагадує, що восени 2022 року РФ оголосила часткову мобілізацію та призвала до 300 тисяч одиниць живої сили в армію. Проте це викликало серйозні хвилювання у російському суспільстві, яке готове терпіти війну, поки вона не зачіпає безпосередньо їх.

Тому російський уряд та генерали прийняли рішення відкласти такі небезпечні експерименти та поповнювати війська, вмовляючи, або змушуючи росіян підписувати контракти з великими виплатами. Зараз таким способом щомісяця росіянам вдається набрати від 30 до 40 тисяч одиниць особового складу, чого вистачає для компенсації втрат та невеликого нарощування сил.

Це спрацювало: попри великі втрати на фронті зараз російська армія в Україні щонайменше на 15% більша за ту, яка у лютому 2022 року вторглася в Україну. Це стало можливим завдяки великим зарплатам, які виплачуються російським військовим. Проте для справді великого наступу живої сили в росіян замало, з урахуванням того, що проти них зараз воює далеко не вся українська армія.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою", – пишуть журналісти із посиланням на власне джерело.

Зазначається, що зараз російська влада все ще готова жертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, оскільки не хоче, щоб росіяни реально почали стикатися з війною. Але якщо РФ планує виграти війну, їй доведеться набирати більше солдатів. А оскільки навряд чи знайдеться кількасот тисяч добровольців у стислі терміни, нова хвиля мобілізації виглядає майже неминучою.

Доречі, раніше Financial Times вже зазначало, що загроза економічного колапсу може спонукати Путіна посилити мілітаризацію, а це неодмінно призведе до подальших конфліктів.

Раніше "Телеграф" писав, що загальний мобілізаційний резерв Росії становить 10-12 млн осіб. За оцінками військових експертів, загальна мобілізація до Росії може призвести до поповнення окупаційних військ трьома мільйонами солдатів.

Більше про те, чи готові росіяни не лише дивитися війну по телевізору, а й помирати на ній, і що Україна може протиставити кількісній перевазі ворога, читайте в нашій статті "Путін може оголосити загальну мобілізацію: чого це коштуватиме Кремлю і як вплине на хід війни".