Війна — день 824: росіяни мають перевагу на двох напрямках і збирають нове ударне угруповання

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти активно тиснуть на Куп’янському та Покровському напрямах, де вони намагаються реалізувати свою перевагу у живій силі та авіації. Попри це, бійці ЗСУ стійко тримають оборону, а подекуди й самі проводять штурмові дії, щоб покращити своє становище. При цьому ситуація може загостритись на Харківському напрямку, оскільки там росіяни формують нове ударне угруповання.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У звіті британської розвідки йдеться про те, що росіяни втратили імпульс на Харківському напрямку, а фронт там стабілізувався

Про те, що відбувалося 24 травня, читайте у матеріалі: Війна — день 821: Зеленський відвідав багатостраждальний Харків, а в Білорусі збори диктаторів

З ситуацією в Україні 25 травня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 822: Україна потужно відбиває штурми РФ, але є занепокоєння через ситуацію в Білорусі

Дізнатись про події 26 травня можна за посиланням: Війна — день 823: росіяни штурмують на сході та посилюють повітряний терор