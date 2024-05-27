Добити всіх, хто вижив: нові подробиці невдалої спроби росіян здійснити замах на Буданова

Протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства

Очільника ГУР МО Кирила Буданова хотіли вбити на початку травня. Але Україна зірвала плани полковників-зрадників.

Про це пише видання The Times. Там зазначається, що російські агенти зуміли проникнути до служби безпеки президента Зеленського, щоб убити голову ГУР. План полягав у тому, щоб знищити Буданова під час скоординованої ракетної та дронової атаки.

"Щойно побачите колону з чорним Toyota Land Cruiser та чорним мікроавтобусом – повідомте їх координати", – таким був наказ убивці, йдеться в матеріалі.

"Росіяни планували запустити балістичну ракету за цими координатами, поки оператор БпЛА перебував у своєму укритті, після чого він мав запустити безпілотник, зняти наслідки атаки та добити всіх, хто вижив", – розповів в ексклюзивному інтерв'ю високопоставлений офіцер української контррозвідки.

Але протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства: двома полковниками з управління державної охорони. План було зірвано, а підозрюваних затримали.

Варто зазначити, що сам очільник ГУР МО Кирило Буданов розповідав, що росіяни готують черговий замах на нього (нагадаємо, їх вже було багато). Інформація про це в українській пресі з'явилась 22 квітня. Тоді, він казав, що росіяни для цього планують залучення людей на території України. За його словами, це нормальна, оперативна для них робота.

Раніше "Телеграф" писав, що у США відреагували на інформацію про те, що Росія готувала план щодо вбивства низки ключових осіб України. Серед потенційних жертв були президент Володимир Зеленський, голова ГУР Кирило Буданов та голова СБУ Василь Малюк.