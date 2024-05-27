Добить всех выживших: новые подробности неудачной попытки россиян совершить покушение на Буданова

В течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана убийства

Руководителя ГУР МО Кирилла Буданова хотели убить в начале мая. Но Украина сорвала планы полковников-предателей.

Об этом пишет The Times. Там отмечается, что российские агенты сумели проникнуть в службу безопасности президента Зеленского, чтобы убить главу ГУР. План заключался в том, чтобы уничтожить Буданова во время скоординированной ракетной и дроновой атаки.

"Как только увидите колонну с черным Toyota Land Cruiser и черным микроавтобусом – сообщите их координаты", – таков был приказ убийцы, говорится в материале.

"Россияне планировали запустить баллистическую ракету по этим координатам, пока оператор БпЛА находился в своем укрытии, после чего он должен был запустить беспилотник, снять последствия атаки и добить всех выживших", — рассказал в эксклюзивном интервью высокопоставленный офицер украинской контрразведки.

Но несколько месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана убийства: двумя полковниками по управлению государственной охраны. План был сорван, а подозреваемые были задержаны.

Стоит отметить, что сам глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказывал, что россияне готовят очередное покушение на него (напомним, их уже было много). Информация об этом в украинской прессе появилась 22 апреля. Тогда он говорил, что россияне для этого планируют привлечение людей на территории Украины. По его словам, это нормальная, оперативная для них работа.

Ранее "Телеграф" писал, что в США отреагировали на информацию о том, что Россия готовила план убийства ряда ключевых лиц Украины. Среди потенциальных жертв были президент Владимир Зеленский, глава ГУР Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.