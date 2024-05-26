РФ збирає нове угруповання військ біля кордону з Україною: Зеленський назвав місце та напрямок можливого удару

Президент зазначив, що РФ не хоче миру

На тлі обстрілів України і напередодні Саміту миру президент Володимир Зеленський звернувся до світових лідерів. Стоячи у знищеній Росією друкарні "Фактор-друк" у Харкові глава держави застеріг, що окупанти збирають ще одне угруповання військ біля кордону з Україною.

Про це Зеленський розповів під час свого відеозвернення. За словами українського лідера, Росія готує наступ у 90 кілометрах на північний захід від Харкова.

"Буквально зараз, цими днями, ми захищаємося за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу... Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід (від Харкова, — ред.) — біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові збільшилася кількість загиблих внаслідок удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".