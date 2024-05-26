РФ собирает новую группировку войск у границы с Украиной: Зеленский назвал место и направление возможного удара

Президент отметил, что РФ не хочет мира

На фоне ужесточившихся обстрелов Украины и в канун Саммита мира президент Владимир Зеленский обратился к мировым лидерам. Стоя в уничтоженной Россией типографии "Фактор-друк" в Харькове глава государства предостерег, что оккупанты собирают еще одну группировку войск у границы с Украиной.

Об этом Зеленский рассказал во время своего видеообращения. По словам украинского лидера, Россия готовит наступление в 90 километрах северо-западнее Харькова.

"Буквально сейчас, этими днями, мы защищаемся в 60 километрах к северо-востоку от этого места от очередной попытки российского наступления…Россия готовится к попытке наступательных действий и в 90 километрах отсюда к северо-западу (от Харькова, — ред.) — у нашей границы собирается еще одна группировка войск. Тот, кто все это делает, не хочет мира", — подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове увеличилось количество погибших в результате удара по строительному гипермаркету "Эпицентр".