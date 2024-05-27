Залишилася лише вивіска: як зараз виглядає "Епіцентр" у Харкові після ракетного удару (фото, відео)

З’явилися нові кадри з місця трагедії

Рятувальники продовжують розбирати завали гіпермаркету "Епіцентру" у Харкові, за яким 25 травня було завдано ракетного удару з боку російських окупантів. Нині це місце схоже на руїни, де вціліла лише вивіска.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці трагедії та показав відповідні фотографії та відео. На кадрах видно, що від самої будівлі "Епіцентру" залишився лише каркас, а зсередини все вигоріло.

Досі є люди, яких вважають зниклими безвісти, їх шукають родичі.

Варто зазначити, що внаслідок цієї страшної трагедії загинули 16 людей. У лікарні зараз перебуває 21 особа, двоє з яких у тяжкому стані. Серед потерпілих хлопець – 13 років. Він отримав осколкові поранення у центрі міста. Стан хлопця оцінюють як середньої тяжкості. Він отримує планове терапевтичне лікування, повідомляють у Харківській обласній державній адміністрації.

Згідно з даними з відео з камер спостереження в гіпермаркеті, в епіцентрі вибухів перебувало щонайменше 20 людей. При цьому вибух стався раптово, за секунду раніше люди просто займалися своїми справами.

Ян Доброносов також показав місце події з висоти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в мережі було опубліковано відео зсередини "Епіцентру". На ньому зафіксовано момент вибуху всередині гіпермаркету.