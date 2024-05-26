З’явилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові в момент удару: люди не підозрювали, що на них чекає

Проводиться вивчення кожної хвилини запису

З’явилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові, яким завдали удару 25 травня. На кадрах видно, що люди знаходилися на своїх робочих місцях буквально за мить до цієї страшної атаки.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив начальник Слідчого управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, зараз йде вивчення кожної хвилини з цього відеозапису.

"На відео, з яким зараз працюють слідчі, — момент удару. Чітко видно, що люди зовсім не були готові до такої атаки, перебували на робочих місцях і займалися своїми справами ", — сказав Болвінов.

Також він наголосив, що наразі ще не вдалося виявити тіла семи жертв, яких розшукують родичі та колеги.

"Вони вважаються зниклими безвісти. Так само як і люди, останки яких ми вже знайшли, але ще працюємо з ДНК. Важливо! Звертаюся до кожного, хто зараз шукає своїх близьких. Здавайте зразки ДНК — це єдиний спосіб встановити особи тих, кого вже знайшли й ще знайдуть на місці удару. Повідомляйте про зникнення людей, які могли перебувати в "Епіцентрі", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, коли там перебували люди. В результаті спалахнула сильна пожежа. Станом на 26 травня відомо про 14 загиблих. Також ще 40 людей постраждали. Харківська обласна прокуратура 25 оприлюднила відео падіння ворожих авіабомб на гіпермаркет.

Крім того, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці трагедії та надав ексклюзивні кадри.