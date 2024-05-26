Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент удара: люди не подозревали, что их ждет

Проводится изучение каждой минут записи

Появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове, по которому нанесли удар 25 мая. На кадрах видно, что что люди находились на своих рабочих местах буквально за мгновение до этой страшной атаки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник Следственного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его словам, сейчас идет изучение каждой минуты с данной видеозаписи.

"На видео, с которым сейчас работают следователи, – момент удара. Четко видно, что люди совершенно не были готовы к такой атаке, находились на рабочих местах и ​​занимались своими делами", — сказал Болвинов.

Также он подчеркнул, что в настоящее время еще не удалось обнаружить тела семи жертв, которых разыскивают родственники и коллеги.

"Они считаются пропавшими без вести. Так же, как и люди, останки которых мы уже нашли, но еще работаем с ДНК. Важно! Обращаюсь к каждому, кто сейчас ищет своих близких. Сдавайте образцы ДНК — это единственный способ установить личности тех, кого уже отыскали и еще найдут на месте удара. Сообщайте об исчезновениях людей, которые могли находиться в "Эпицентре", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, когда там находились люди. В результате вспыхнул сильный пожар. По состоянию на 26 мая известно о 14 погибших. Также еще 40 человек пострадали. Харьковская областная прокуратура 25 обнародовала видео падения вражеских авиабомб на гипермаркет.

Кроме того, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии и предоставил эксклюзивные кадры.