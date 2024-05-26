Після російського удару по "Епіцентру": поліція продовжує ідентифікувати тіла загиблих у Харкові, звертаються з проханням (фото)

Криміналісти відібрали 15 зразків у родичів загиблих

У Харкові правоохоронці продовжують ідентифікувати тіла українців, які загинули під час терористичного удару росіян по гіпермаркету "Епіцентр". Нині відомо про 16 загиблих, серед них — 12-річна дівчинка.

Інформацію про це опублікувала поліція Харківської області у своєму Telegram. Зазначають, роботи по розбору завалів не припиняються ні на мить.

"Зі згарища вилучені фрагменти тіл, їх ідентифікація триває. За результатами дослідження ДНК поліція ідентифікувала тіла вісьмох громадян. Постраждали 44 людини, з яких 14 жінок і 30 чоловіків. На місці трагедії розгорнуто роботу штабу слідчого управління поліції та криміналістична лабораторія. Криміналісти відібрали 15 зразків букального епітелію у родичів загиблих", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці просять всіх, хто у Харкові та області втратив зв’язок з близькими — звертатися за телефонами поліції: +38(093) 494-31-62 або 102. Ідентифікація тіл триває. Також правоохоронці закликають родичів не відмовлятися у відборі біологічних зразків для проведення відповідних молекулярно-біологічних експертиз на випадок ідентифікації виявлення тіл загиблих громадян.

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На місці працюють правоохоронці

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Поліція працює на місці трагедії

Нагадаємо, 25 травня, у вихідний день, росіяни поцілили по гіпермаркету "Епіцентр", де могло перебувати понад 200 людей. За даними поліції, окупанти завдали удару боєприпасами УМПБ Д-30.

На місці трагедії спалахнула велика пожежа, яку вдалося локалізувати, а згодом і затушити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що з’явилося відео зсередини "Епіцентру" у Харкові в момент удару: люди не підозрювали, що на них чекає.