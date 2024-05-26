Харківський "Епіцентр" знищено: кому належав гіпермаркет

Перший магазин "Епіцентр" було відкрито у 2003 році.

У суботу, 25 травня, російські терористи завдали прицільного бомбового удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Це спричинило непоправимі людські втрати серед мирних громадян, а також завдало серйозної шкоди для бізнесу його власників.

"Телеграф" розповідає про те, хто володіє відомою мережею українських гіпермаркетів "Епіцентр". Це вже не перший втрачений ними магазин після початку війни у 2014-му році.

Мережею будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" володіє сім’я українців на прізвище Герега. Олександр Герега є засновником компанії, а його дружина – співвласник.

Олександр Герега

Олександр Володимирович Герега – український підприємець, політик. Засновник та співвласник мережі магазинів Епіцентр. Разом із дружиною Галиною Герегою входить до найбагатших людей України. Народний депутат України VII, VIII та IX скликань (з 2012 року). У парламенті був членом фракцій Партії регіонів (2012-2014) та За майбутнє (з 2019 року).

Народився у Хмельницькій області у 1967 році;

у 1987-1990 pp. – навчався у Хмельницькому кооперативному технікумі. Вищу освіту здобув у Львівській комерційній академії, спеціальність "Менеджмент організацій";

у 1990-1991 pp. Герега був експедитором Городецької міжрайбази. У 1991-му переїхав до Києва, зайнявся підприємництвом;

перший гіпермаркет "Епіцентр" відкрив у Києві 2003 року, до 2018 року по Україні їх було 47, зокрема вісім — у столиці;

З грудня 2012 року по листопад 2014 року – народний депутат України VII скликання. Переміг в одномандатному окрузі №192 у Хмельницькій області як самовисуванець. Увійшов до фракції Партії регіонів. На момент виборів – голова ТОВ "Епіцентр К". Голова підкомітету митних тарифів Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики;

2013 року ТОВ "Епіцентр К" придбав контрольний пакет акцій будівельних супермаркетів Нова Лінія;

16 січня 2014 року голосував за "диктаторські закони" — пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова;

21 лютого 2014 року Олександр Герега вийшов із фракції Партії регіонів у Верховній Раді;

Заслужений працівник сфери послуг України (2009). Має орден "За заслуги" ІІ ступеня (28 червня 2017 року), Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (27 червня 2012 року).

Галина Герега

Галина Федорівна Герега – український підприємець, володіє мережею будівельних гіпермаркетів Епіцентр разом із чоловіком Олександром Герегою. Депутат Київради V та VI скликання від виборчого блоку Громадський актив Києва. Секретар Київради (2011-2014), виконувала обов'язки Київського міського голови після відставки Леоніда Черновецького (2012-2014).

Народилася на Львівщині e 1958 році;

1978 року закінчила Львівський кооперативний технікум. 1983-го — технологічний факультет Київського торговельно-економічного інституту;

1988-1993 рр. — старший інженер – технолог підприємства Об'єднання 906 при Вищій партійній школі;

1994-1998 рр. – заступник директора підприємства Глибочиця;

1998-2003 рр. — фінансовий директор ТОВ "Цермет АГС";

З 2003 року – фінансовий директор ТОВ "Епіцентр К" (мережа будівельних супермаркетів Епіцентр);

з 20 квітня 2011-го — секретар Київради (змінила на посаді Олеся Довгого, що подала у відставку);

восени 2012 року балотувалася у депутати Верховної Ради VII скликання самовисуванцем по одномандатному округу №215 у Києві. Її основним конкурентом був свободівець Андрій Іллєнко, який у підсумку і пройшов до Ради;

у червні 2014 р. розпорядженням київського міського голови Віталія Кличка звільнена з посади секретаря Київради у зв'язку із закінченням терміну повноважень. На цій посаді її змінив Олексій Рєзніков;

pа версією журналу Forbes, Герега посіла 38 позицію в рейтингу 100 найбагатших бізнесменів України у 2011 році. Її статки оцінили в $248 млн. Чоловік Гереги, Олександр, посів у тому ж рейтингу 35-те місце зі статком у $279 млн.;

Має Орден "За заслуги" І ст. (22 січня 2014 року), Орден "За заслуги" ІІ ст. (5 липня 2012 року), Орден "За заслуги" ІІІ ст. (2 вересня 2009 року).

Нагадаємо, кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці прильоту харківським "Епіцентром" і надав ексклюзивні кадри.