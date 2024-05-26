Харьковский "Эпицентр" уничтожен: кому принадлежал гипермаркет

Первый магазин "Эпицентр" был открыт в 2003 году

В субботу, 25 мая, российские террористы нанесли прицельный бомбовый удар по строительному гипермаркету "Эпицентр". Это повлекло за собой невозвратные человеческие потери среди мирных граждан, а также нанесло серьезный урон для бизнеса его владельцев.

"Телеграф" рассказывает о том, кто владеет известной сетью украинских гипермаркетов "Эпицентр". Это уже не первый потерянный ими магазин после начала войны в 2014-ом году.

Сетью строительных гипермаркетов "Эпицентров" владеет семья украинцев по фамилии Герега. Александр Герега является основателем компании, а его супруга — совладелица.

Александр Герега

Александр Владимирович Герега — украинский предприниматель, политик. Основатель и совладелец сети магазинов Эпицентр. Вместе с супругой Галиной Герегой входит в число богатейших людей Украины. Народный депутат Украины VII, VIII и IX созывов (с 2012 года). В парламенте являлся членом фракций Партии регионов (2012-2014) и За будущее (с 2019 года).

Родился в Хмельницкой области в 1967 году;

в 1987-1990 гг. — учился в Хмельницком кооперативном техникуме. Высшее образование получил во Львовской коммерческой академии, специальность "Менеджмент организаций";

в 1990-1991 гг. Герега был экспедитором Городецкой межрайбазы. В 1991-м переехал в Киев, занялся предпринимательством;

первый гипермаркет "Эпицентр" открыл в Киеве в 2003 году, к 2018 году по Украине их было 47, в том числе восемь — в столице;

С декабря 2012 года по ноябрь 2014 года — народный депутат Украины VII созыва. Победил в одномандатном округе №192 в Хмельницкой области как самовыдвиженец. Вошел во фракцию Партии регионов. На момент выборов — глава ООО "Эпицентр К". Глава подкомитета таможенных тарифов комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики;

в 2013 году ООО "Эпицентр К" приобрел контрольный пакет акций строительных супермаркетов Новая Линия;

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" — пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова;

21 февраля 2014 Александр Герега вышел из фракции Партии регионов в Верховной Раде;

Заслуженный работник сферы услуг Украины (2009). Имеет орден "За заслуги" II степени (28 июня 2017), Орден "За заслуги" III степени (27 июня 2012).

Галина Герега

Галина Федоровна Герега — украинский предприниматель, владеет сетью строительных гипермаркетов Эпицентр вместе с мужем Александром Герегой. Депутат Киевсовета V и VI созыва от избирательного блока Гражданский актив Киева. Секретарь Киевсовета (2011-2014), исполняющая обязанности Киевского городского головы после отставки Леонида Черновецкого (2012-2014).

Родилась на Львовщине в 1958 году;

в 1978 году окончила Львовский кооперативный техникум. В 1983-м — технологический факультет Киевского торгово-экономического института;

1983-1988 гг. — мастер производственного обучения в системе профессионально-технического образования при Киевском кулинарном училищі;

1988-1993 гг. — старший инженер — технолог предприятия Объединение 906 при Высшей партийной школе;

1994-1998 гг. — заместитель директора предприятия Глибочиця;

1998-2003 гг. — финансовый директор ООО "Цермет АГС";

с 2003 года — финансовый директор ООО "Эпицентр К" (сеть строительных супермаркетов Эпицентр);

с 20 апреля 2011-го — секретарь Киевсовета (сменила на посту подавшего в отставку Олеся Довгого);

осенью 2012 года баллотировалась в депутаты Верховной Рады VII созыва самовыдвиженцем по одномандатному округу №215 в Киеве. Ее основным конкурентом был свободовец Андрей Ильенко, который в итоге и прошел в Раду;

в июне 2014 г. распоряжением киевского городского председателя Виталия Кличко уволена с должности секретаря Киевсовета в связи с окончанием срока полномочий. В этой должности ее сменил Алексей Резников.

по версии журнала Forbes, Герега заняла 38-ю позицию в рейтинге 100 богатейших бизнесменов Украины в 2011 году. Ее состояние оценили в $248 млн. Супруг Гереги, Александр, занял в том же рейтинге 35-е место с состоянием в $279 млн;

Имеет Орден "За заслуги" I ст. (22 января 2014 года), Орден "За заслуги" II ст. (5 июля 2012 года), Орден "За заслуги" III ст. (2 сентября 2009).

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте прилета по харьковскому "Эпицентру" и предоставил эксклюзивные кадры.