После российского удара по "Эпицентру": полиция продолжает идентифицировать тела погибших в Харькове, обращаются с просьбой (фото)

Криминалисты отобрали 15 образцов у родственников погибших

В Харькове правоохранители продолжают идентифицировать тела украинцев, погибших во время террористического удара россиян по гипермаркету "Эпицентр". Сейчас известно о 16 погибших, среди них 12-летняя девочка.

Информацию об этом обнародовала полиция Харьковской области в своем Telegram. Отмечают, что работы по разбору завалов не прекращаются ни на мгновение.

"Из пожарища изъяты фрагменты тел, их идентификация продолжается. По результатам исследования ДНК полиция идентифицировала тела восьми граждан. Пострадали 44 человека, из которых 14 женщин и 30 мужчин. На месте трагедии развернута работа штаба следственного управления полиции и криминалистическая лаборатория. Криминалисты отобрали 15 образцов букального эпителия у родственников погибших", — говорится в сообщении.

Правоохранители просят всех, кто в Харькове и области лишился связи с близкими — обращаться по телефонам полиции: +38(093) 494-31-62 или 102. Идентификация тел продолжается. Также стражи порядка призывают родственников не отказывать в отборе биологических образцов для проведения соответствующих молекулярно-биологических экспертиз на случай идентификации обнаруженых тел погибших граждан.

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Полиция работает на месте трагедии

Напомним, 25 мая, в выходной день, россияне попали в гипермаркет "Эпицентр", где могло находиться более 200 человек. По данным полиции, оккупанты нанесли удар боеприпасами УМПБ Д-30.

На месте трагедии вспыхнул большой пожар, который удалось локализовать, а затем и затушить.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что появилось видео изнутри "Эпицентра" в Харькове в момент удара: люди не подозревали, что их ждет.