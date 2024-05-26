Люди навіть не підозрювали, що на них чекає: в ОГП показали моторошні кадри прильоту російської бомби по "Епіцентру" в Харкові

Кілька людей все ще вважаються зниклими безвісти

В Офісі генерального прокурора показали момент прильоту російських бомб гіпермаркетом "Епіцентр" у Харкові. На кадрах видно, що всередині будівлі перебували мирні жителі, які навіть не підозрювали про те, що станеться буквально за мить.

Відповідне відео з внутрішніх камер спостереження було оприлюднено у телеграм-каналі ОГП. Зазначається, що на момент удару в місцях, що найбільш постраждали від вибуху, знаходилося щонайменше 20 осіб.

Згідно з оприлюдненою інформацією, зараз відомо про 14 загиблих і 44 постраждалих відвідувачів будівлі. При цьому серед загиблих є 12-річна дівчинка та її мама.

Зазначається, що останки 11 осіб були ідентифіковані, але, крім цього, знайдено ще фрагменти тіл чотирьох осіб. Ще семеро відвідувачів вважаються зниклими безвісти.

Тим часом у Харківській міській раді ухвалили рішення зробити 27 травня Днем жалоби за загиблими внаслідок удару по "Епіцентру".

"На знак скорботи за загиблими 25 травня внаслідок ворожого удару по об’єкту цивільної інфраструктури на будівлях і спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущений Державний прапор з чорною стрічкою. Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у закладах торгівлі, громадського харчування тощо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня російські окупанти завдали ракетного удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові, коли там перебували люди. В результаті спалахнула сильна пожежа.