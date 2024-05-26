Люди даже не подозревали, что их ждет: в ОГП показали жуткие кадры прилета российской бомбы по "Эпицентру" в Харькове

Несколько человек все еще числятся пропавшими без вести

В Офисе генерального прокурора показали момент прилета российских бомб по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. На кадрах видно, что внутри здания находились мирные жители, которые даже не подозревали о том, что случится буквально через мгновение.

Соответствующее видео с внутренних камер наблюдения было обнародовано в telegram-канале ОГП. Отмечается, что на момент удара в наиболее пострадавших от взрыва местах находилось по меньшей мере 20 человек.

Согласно обнародованной информации, сейчас известно о 14 погибших и 44 пострадавших посетителях здания. При этом среди погибших есть 12-летняя девочка и ее мама.

Отмечается, что останки 11 человек были идентифицированы, но помимо этого найдены еще фрагменты тел четырех человек. Еще семеро посетителей считаются пропавшими без вести.

Тем временем в Харьковском городском совете приняли решение сделать 27 мая Днем траура по погибшим в результате удара по "Эпицентру".

"В знак скорби по погибшим 25 мая в результате вражеского удара по объекту гражданской инфраструктуры на зданиях и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг с черной лентой. Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, в торговых заведениях, общепите и т.д.", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове, когда там находились люди. В результате вспыхнул сильный пожар.