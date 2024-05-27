Осталась только вывеска: как сейчас выглядит "Эпицентр" в Харькове после ракетного удара (фото, видео)

Появились новые кадры с места трагедии

Спасатели продолжают разбирать завалы гипермаркета "Эпицентра" в Харькове, по которому 25 мая был нанесен ракетный удар со стороны российских оккупантов. Сейчас это место похоже на руины, где уцелела лишь вывеска.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте трагедии и показал соответствующие фотографии и видео. На кадрах видно, что от самого здания "Эпицентра" остался только каркас, а изнутри выгорело все.

До сих пор есть люди, которых считают без вести пропавшими, их ищут родственники.

Стоит отметить, что в результате этой страшной трагедии погибли 16 человек. В больнице сейчас находится 21 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Среди потерпевших парень 13 лет. Он получил осколочные ранения в центре города. Состояние парня оценивают как средней тяжести. Он получает плановое терапевтическое лечение, сообщают в Харьковской областной государственной администрации.

Согласно данным с видео с камер наблюдения в гипермаркете, в эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек. При этом взрыв произошел внезапно, за секунду до этого люди просто занимались своими делами.

Ян Доброносов также показал место происшествия с высоты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сети было опубликовано видео изнутри "Эпицентра". На нем запечатлен момент взрыва внутри гипермаркета.