Десятки тисяч на місяць: Шольц озвучив втрати Росії у бойових діях в Україні

Провина за численні смерті тисяч військових та цивільних в Україні та Росії лежить виключно на Путіні

Російські терористи щомісяця можуть втрачати 24-25 тисяч своїх солдатів, які гинуть, зникають безвісти, потрапляють у полон та отримують поранення під час бойових дій в Україні. Це стається виключно через імперіалістичну манію російського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц спілкування з громадянами на Фестивалі демократії. За його словами, втрати Росії, яких вона зазнає під час спроб наступати, величезні.

"Є цифра, яка говорить про 24 тисячі загиблих або важко поранених російських солдатів щомісяця. Все заради імперіалістичної манії величі російського президента", – сказав Шольц.

Окремо німецький канцлер зазначив, що провина за численні смерті тисяч військових та цивільних в Україні та Росії лежить виключно на Путіні. Оскільки саме цей божевільний диктатор порушує чужі кордони та вважає Україну і Білорусь частинами Росії.

Раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії одразу два рекорди з втрат. Таких втрат противник не зазнавав з початку повномасштабного вторгнення.

Попри те, що зараз чисельність російської армії на 15% перевищує її ж розмір зразка лютого 2022 року, ще до кінця року Росії доведеться оголосити чергову хвилю мобілізації. Якщо російський режим бажає вести нові великі наступи в Україні, доведеться збільшувати армію.