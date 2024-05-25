"Путін не відмиє свої маленькі ручки": Зеленський висловився про втрати РФ під час прориву на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський прокоментував втрати російської армії у війні. За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно наплювати на розуміння людського життя і мову, якою розмовляють люди.

Про це український глава держави заявив в інтерв’ю центральноазіатським ЗМІ, повідомляє "Влада". Зеленський вважає, що Путін не цінує життя не лише своїх солдатів, а й цивільного населення.

За словами українського президента, під час спроби армії РФ наступати у напрямку Харкова втрати склали 1 до 8. Тобто, один убитий українець на вісім росіян.

"І скажіть, десь там дається ця статистика, чи йому цікаві [втрати людей] чи ні? До цього тижня було близько 2-3 тисяч жертв — я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, чи де він там — у СПА, який показували не один раз? Він тим часом займається зовсім іншим. Але ручки він свої маленькі не відмиє, звичайно, від цього кровопролиття", — наголосив Володимир Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що під час наступу в Харківській області у Росії одразу два рекорди з втрат. Такої шкоди противник не зазнав початку повномасштабного вторгнення.