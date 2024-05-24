Росіяни втратили декілька "пташок": зʼявились супутникові знімки після удару по аеродрому Кущевська

Росія використовує аеродром для атак на українські позиції

Під час удару безпілотників по аеродрому Кущевська у Краснодарському краї Росії, у ніч на 19 травня, пошкоджень зазнали три ворожих винищувачі. Це помітно на супутникових знімках.

Тож, за оцінкою авіаексперта Анатолія Храпчинського, дрони понівечили Су-27, Су-30 та Су-34. Про це пишуть "Схеми".

Зазначається, що супутник Planet Labs зафіксував пошкодження російських літаків типу Су, які знаходились на території аеродрому під час удару.

"Ми бачимо що з пошкодженими або знятими крилами стоїть Су-34, і явно пошкоджений Су-27 в іншій частині аеродрому. Також міг бути пошкоджений і Су-30, який майже не змінював своє положення з 11 травня і знаходиться поряд з ушкодженим Су-27", – зауважив Храпчинський.

За словами авіаексперта, аеродром Кущевська – це навчальна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища, де РФ готувала майбутніх льотчиків. Але зараз Росія використовує цей аеродром і для атак на українські позиції.

Також на супутникових знімках помітно, що після атаки українських дронів більшу частину російських винищувачів прибрали з цього аеродрому.

Нагадаємо, що офіційно українські служби не коментували атаку на аеродром. Проте "Телеграфу" повідомили власні джерела, що, за їхніми даними, у Краснодарському краї безпілотники СБУ та новостворених Сил безпілотних систем ЗСУ дійсно атакували військовий аеродром Кущевська.

Раніше "Телеграф" писав, що ЗСУ 23 травня збили другий за день російський бойовий літак Су-25 у небі над Донбасом. Ця втрата стала для російських ВКС вже шостою за місяць.