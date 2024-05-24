Россияне потеряли несколько "птичек": появились спутниковые снимки после удара по аэродрому Кущевска

Россия использует аэродром для атак на украинские позиции

Во время удара беспилотников по аэродрому Кущевска в Краснодарском крае России, в ночь на 19 мая, повреждения получили три вражеских истребителя. Это заметно на спутниковых снимках.

По оценке авиаэксперта Анатолия Храпчинского, дроны изуродовали Су-27, Су-30 и Су-34. Об этом пишут "Схемы".

Спутник Planet Labs зафиксировал повреждения российских самолетов типа Су, которые находились на территории аэродрома во время удара.

"Мы видим, что с поврежденными или снятыми крыльями стоит Су-34, и явно поврежден Су-27 в другой части аэродрома. Также мог быть поврежден и Су-30, который почти не менял свое положение с 11 мая и находится рядом с поврежденным Су- 27", — заметил Храпчинский.

По словам авиаэксперта, аэродром Кущевска – это обучающая база Краснодарского высшего военного авиационного училища, где РФ готовила будущих летчиков. Но сейчас Россия использует этот аэродром и для атак на украинские позиции.

Также на спутниковых снимках заметно, что после атаки украинских дронов большую часть российских истребителей убрали с аэродрома.

Напомним, что официально украинские службы не комментировали атаку на аэродром. Однако "Телеграфу" сообщили собственные источники, что, по их данным, в Краснодарском крае беспилотники СБУ и Сил беспилотных систем ВСУ действительно атаковали военный аэродром Кущевска.

Ранее "Телеграф" писал, что ВСУ 23 мая сбили второй за день российский боевой самолет Су-25 в небе над Донбассом. Эта потеря стала для российских ВКС уже шестой за месяц.