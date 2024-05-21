Бей своих, чтобы чужие боялись: Россия уже сбросила на свою и оккупированную территории десятки бомб, названа цифра

Только 20 мая российские самолеты "упустили" три ФАБа на Белгородскую область

На протяжении всей весны, с марта по май 2024 года, российские военные самолеты сбросили 53 авиабомбы на свои же регионы и на оккупированные территории Украины.

Об этом пишет Телеграмм-канал Astra. Отмечается, что некоторые из этих бомб наносили большой ущерб оккупантам.

"53 авиабомбы сбросили самолеты РФ на регионы России и оккупированные территории Украины за март, апрель и май", — говорится в сообщении.

Так, даже за последние сутки российские самолеты упустили три ФАБа на Белгородскую область России.

"20 мая 2 ФАБ-500 упали в селе Крутый Лог возле жилого дома на Восточной улице. В Шебекино ФАБ-250 обнаружили на улице Урожайная. Во всех случаях никто не пострадал", — пишут росСМИ.

Еще почти 40 авиабомб, которые "потеряли" россияне, не могут разминировать на оккупированной Донбассе. Такие цифры наталкивают на мысль, что вражеские войска серьезно воспринимают известную русскую пословицу "Бей своих, чтобы чужие боялись"

Напомним, аналитики рассказали, почему в разрушении десятиэтажки в Белгороде не виновата Украина. Есть большая вероятность, что взрыв раздался из-за "потерянного" снаряда.

Ранее "Телеграф" писал, что в Британии сказали, сколько лет нужно, чтобы остановить Россию.