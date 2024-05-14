РФ соврала: 5 доказательств от аналитиков того, что дом в Белгороде разрушила не Украина

Обломки действительно похожи на фрагменты ракеты С-300/С-400, но они могут не иметь отношения к взорвавшему дом боеприпасу

Несколько военных аналитиков подвергли сомнению "официальную" версию причин обрушения подъезда в десятиэтажке Белгорода. Как сообщало накануне Минобороны России, в высотку попал обломок сбитой российской ПВО украинской ракеты "Точка-У". Однако эксперты пришли к выводу, что картина разрушений не характерна для этой версии.

Об этом пишет "Агентство". Издание собрало комментарии военных аналитиков Оливера Александера, Яна Матвеева, а также Руслана Левиева.

На видео взрыва с юго-западной стороны не видно падения боеприпаса. На это указал, в частности, OSINT-аналитик Оливер Александер. По его мнению, это связано с тем, что единственное видео попадания снаряда снято камерой, которая "смотрит на юго-западную сторону здания, а взрыв, вероятно, был вызван неудачей упавшей на северо-восточную сторону российской бомбы. ".

Повреждение машин и гаражей с северо-восточной стороны дома. Аналитик также обратил внимание на то, что с северо-восточной стороны здания сильно повреждены стоящие перед домом гаражи и машины. Подобных повреждений можно было ожидать после попадания планирующей бомбы на нижние этажи здания, добавил он.

Выбиты стекла из северо-восточной части дома. Белгородское издание "Пепел" написало, что из северо-восточной части здания не осталось ни одного окна в отличие от юго-западной.

Обгоревшие участки дома. Военный аналитик Ян Матвеев отметил, что на фасаде здания с северо-восточной части видны обгоревшие участки. "Основной взрыв был там", — заключил он.

Не видно следов шрапнели. Матвеев обратил внимание и на то, что на месте взрыва нет следов от удара поражающих элементов, которые при взрыве ракеты от "Точки-У" разлетаются на открытом пространстве на расстояние в 3 гектара. Так как ракета российского ПВО также может разбрасывать шрапнель, отсутствие ее следов может свидетельствовать о взрыве авиабомбы, пояснил аналитик. При этом он предположил, что следы поражающих элементов могут быть не видны из-за завалов.

Как на самом деле мог упасть снаряд

Соучредитель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев в военной сводке на YouTube-канале Майкла Наки сказал, что установить наверняка чей боеприпас разрушил дом пока невозможно, "но, скорее всего, это произошло из-за действий российской стороны".

По словам Левиева, наиболее очевидной версией произошедшего является попадание российской зенитной управляемой ракеты (например, от комплекса С-300). Другой "весьма очевидной версией" он назвал внештатный восток авиабомбы ФАБ-250 или ФАБ-500 с УМПК (универсального модуля планирования и коррекции — "Агентство"). "Нередки случаи падения авиабомб на Белгород и область. В пользу этой версии говорит то, что незадолго до взрыва сообщалось о пуске планируемых авиабомб по Харьковской области", — добавил Левиев.

Только за ночь на 13 мая сразу две авиабомбы упали в поселке Разумное Белгородской области. Издание "Пепел" опубликовало фото с мест падения боеприпасов и свидетельств местных жителей. Лишь до обеда губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о "падении взрывоопасных предметов" в Умном и эвакуации жителей близлежащих домов. Как пояснил "Агентству" военный аналитик Кирилл Михайлов, нештатный восток характерен для авиабомб с модулями УМПК, которые чаще всего крепятся на истребителе-бомбардировщике Су-34. Нештатное срабатывание происходит из-за несовершенства конструкции. "При нештатном схождении боеприпаса крылья модуля не раскрываются, и бомба свободно падает вниз. Иногда она при этом детонирует", — добавил он.

Что сказало российское руководство

Официально обломки упавшей на здание ракеты не показаны. Однако телеграмм-канал Mash опубликовал видео с "обломками, вероятно, украинской "Точки-У", находящейся в радиусе 200 метров от места ЧП в Белгороде".

Комментируя это, украинский телеграмм-канал "Полковник ГШ" написал, что на видео обломки ракеты С-300/С-400. Кирилл Михайлов сказал, что обломки действительно похожи на фрагменты ракеты С-300/С-400. Но они могут не иметь отношения к взорвавшему дом боеприпасу, уточнил Михайлов.

Стоит отметить, что в Белгороде на месте обрушения подъезда дома обнаружена еще одна погибшая, число жертв выросло до 16, сообщило МЧС.

Ранее "Телеграф" писал, что в Волгоградской области в России, где на днях беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод, произошло чрезвычайное событие. На станции Котлубань сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, в цистернах перевозивший топливо. Возможной причиной схождения грузового поезда с рельсов стала атака БПЛА.