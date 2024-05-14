РФ збрехала: 5 доказів від аналітиків того, що будинок у Бєлгороді зруйнувала не Україна

Уламки справді схожі на фрагменти ракети С-300/С-400, але вони можуть не мати відношення до боєприпасу, який підірвав будинок

Кілька військових аналітиків поставили під сумнів "офіційну" версію причин обвалення під'їзду у десятиповерхівці Бєлгорода. Як повідомляло напередодні Міноборони Росії, у висотку потрапив уламок збитої російської ППО української ракети "Точка-У". Проте експерти дійшли висновку, що картина руйнувань не є характерною для цієї версії

Про це пише "Агентство". Видання зібрало коментарі військових аналітиків Олівера Александера, Яна Матвєєва, а також Руслана Лієва.

На відео вибуху із південно-західного боку не видно падіння боєприпасу. На це вказав, зокрема, OSINT-аналітик Олівер Александер. На його думку, це пов'язано з тим, що єдине відео влучення снаряда знято камерою, яка "дивиться на південно-західний бік будівлі, а вибух, ймовірно, був викликаний невдачею російської бомби, що планує, що впала на північно-східну сторону".

Пошкодження машин та гаражів з північно-східного боку будинку. Аналітик також звернув увагу на те, що з північно-східного боку будівлі сильно пошкоджені гаражі і машини, що стоять перед будинком. Подібних пошкоджень можна було очікувати після влучення бомби, що планує, на нижні поверхи будівлі, додав він.

Вибите скло з північно-східної частини будинку. Білгородське видання "Попіл" написало, що із північно-східної частини будівлі не залишилося жодного цілого вікна на відміну від південно-західної.

Обгорілі ділянки будинку. Військовий аналітик Ян Матвєєв зазначив, що на фасаді будівлі з північно-східної частини видно обгорілі ділянки. "Основний вибух був там", — зробив висновок він.

Не видно слідів шрапніли. Матвєєв звернув увагу і на те, що на місці вибуху немає слідів від удару елементів, що вражають, які під час вибуху ракети від "Точки-У" розлітаються на відкритому просторі на відстань у 3 гектари. Так як ракета російської ППО також може розкидати шрапнель, відсутність її слідів може свідчити про вибух авіабомби, пояснив аналітик. При цьому він припустив, що слідів вражаючих елементів може бути не видно через завали.

Як насправді міг впасти снаряд

Співзасновник Conflict Intelligence Team Руслан Левієв у військовому зведенні на YouTube-каналі Майкла Накі сказав, що встановити напевно, чий боєприпас зруйнував будинок, поки неможливо, "проте, швидше за все, це сталося через дії російської сторони".

За словами Левієва, найбільш очевидною версією того, що сталося, є влучення російської зенітної керованої ракети (наприклад, від комплексу С-300). Іншою "досить очевидною версією" він назвав позаштатний схід авіабомби ФАБ-250 або ФАБ-500 з УМПК (універсального модуля планування та корекції – "Агентство"). "Нерідкі випадки падіння авіабомб на Білгород та область. На користь цієї версії говорить те, що незадовго до вибуху повідомлялося про пуск авіабомб, що планують, по Харківській області", — додав Левієв.

Лише за ніч на 13 травня одразу дві авіабомби впали у селищі Розумне Білгородської області. Видання "Попіл" опублікувало фото з місць падіння боєприпасів та свідоцтва місцевих жителів. Лише до обіду губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив про "падіння вибухонебезпечних предметів" у Розумному та евакуацію мешканців довколишніх будинків. Як пояснив "Агентству" військовий аналітик Кирило Михайлов, нештатний схід характерний для авіабомб з модулями УМПК, які найчастіше кріпляться на винищувачі-бомбардувальники Су-34. Нештатне спрацьовування відбувається через недосконалість конструкції. "При нештатному сходження боєприпасу крила модуля не розкриваються, і бомба вільно падає вниз. Іноді вона при цьому детонує", — додав він.

Що сказало російське керівництво

Офіційно уламки ракети, що впала на будинок, не показані. Однак телеграм-канал Mash опублкував відео з "уламками, ймовірно, української "Точки-У", які знаходять у радіусі 200 метрів від місця НП у Білгороді".

Коментуючи це, український телеграм-канал "Полковник ГШ" написав, що на відео уламки ракети С-300/С-400. Кирило Михайлов сказав "Агентству", що уламки справді схожі на фрагменти ракети С-300/С-400. Але вони можуть не мати відношення до боєприпасу, який підірвав будинок, уточнив Михайлов.

Варто зазначити, що у Бєлгороді на місці обвалення під'їзду будинку виявлено ще одну загиблу, кількість жертв зросла до 16, повідомило МНС.

Раніше "Телеграф" писав, що у Волгоградській області в Росії, де днями безпілотники атакували нафтопереробний завод сталась надзвичайна подія. На станції Котлубань зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, який в цистернах перевозив паливо. Можливою причиною сходження вантажного поїзда з рейок стала атака БПЛА.