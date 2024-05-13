Потім кричатимуть про теракт: росіяни впустили ще дві бомби під Бєлгородом (фото)

Будинки знаходяться всього за десятки метрів від місця прильоту

Росія продовжує бомбардувати свою Бєлгородську область. Через добу після обвалу багатоповерхового будинку в Бєлгороді, який, за однією з версій, стався внаслідок позаштатного сходження КАБу, ВКС РФ "загубили" ще дві бомби в цій області.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За їхніми даними, одна з них (500-кілограмова ФАБ) впала вночі у селищі Разумноє. "Приліт" припав на парковку, де стояли автомобілі.

А вже вранці 13 травня аналогічний інцидент стався за кілька десятків метрів від місця падіння першої бомби. Житлові будинки від вирв знаходяться через дорогу.

Як зазначає російське видання ASTRA, лише за останні 4 дні ВКС РФ скинули на Бєлгородську область 5 бомб. І це тільки за верифікованими даними, адже російська влада постійно старанно приховує ці інциденти. Наприклад, як вказують журналісти, так сталося з випадком 4 травня, коли на Бєлгородщині загинуло 7 людей.

"Виходить, лише за березень, квітень і травень на російські та окуповані українські регіони РФ скинула щонайменше 33 ФАБ", — йдеться у повідомленні.

Важливо відзначити, що, за однією з версій, 12 травня РФ ненавмисно розбомбила багатоквартирний будинок у Бєлгороді авіабомбою. Міноборони РФ, звичайно ж, заявила, що це були уламки збитої української "Точки-У", але експерти, проаналізувавши фото та відео, дійшли висновку, що це, найімовірніше, була саме російська бомба.

Як зазначає один із популярних українських Telegram-каналів: "Коли знову впустять на багатоповерхівку, кричатимуть, що це все "український теракт".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путінська пропаганда заплуталася у "версіях" обвалення будинку в Білгороді, а "осинтери" виявили важливу деталь